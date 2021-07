Sente uno strano fruscio nell'orecchio: scopre un tubo installato dai medici 22 anni prima

Sente qualcosa di strano nell'orecchio e dopo 22 anni scopre di avere un tubo incastrato. Una tiktoker di nome Jordan, ha mostrato cosa i medici le hanno tolto dall'orecchio dopo diversi anni in cui avvertiva uno strano disturbo. Sentiva in modo ovattato, come se qualcosa ostacolasse il suo timpano, per questo si è rivolta a un esperto.

Jordan era convinta di avere un tappo di cerume, ma con grande sorpresa ha scoperto di avere un tubo nell'orecchio. Tutta colpa di un intervento chirurgico fatto da bambina quando aveva 4 anni di cui si era anche dimenticata. Per anni non ha avuto alcun problema, poi ha notato il fastidio e ha fatto la scoperta choc che ha voluto condividere sui social.

La 26enne aveva subito un intervento chirurgico noto come timpanostomia, una tecnica usata per curare un'infezione all'orecchio che causa accumulo di liquidi e può causare un forte dolore. L'intervento consiste in una piccola incisione e in un drenaggio, fatto con un tubicino che solitamente cade spontaneamente dopo qualche mese, prima che il timpano si chiuda. A Jordan non è caduto ed è rimasto lì per 22 anni fino a quando i medici non lo hanno rimosso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 15:32

