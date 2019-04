Scambiato per il fratello gemello pedofilo, insultato dalla gente: «Io non ho fatto niente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viene. Owen Evans è un uomo innocente, ma vive con la "condanna" di essere identico a suo fratello, accusato di diversi reati sessuali. L'uomo ha detto di non aver idea dei crimini commessi dal gemello, fino a quando non ha appreso della condanna.Il 42enne del Carmarthenshire dovrà trascorrere 4 anni in carcere per aver intrattenuto conversazioni online con dei minori e per aver scambiato immagini pedopornografiche con altri pedofili in rete. Il fratello però è una persona che non ha nulla a che fare con questo tipo di reati, ma ogni giorno lui e la sua famiglia sono insultati da persone che lo aggrediscono credendolo un molestatore di minori. Una condizione insopportabile che ha spinto Owen a scrivere un post su Facebook per chiarire la sua identità.«Non devo scappare per qualcosa che non ho fatto», precisa affermando di essere contrario all'operato del fratello e di avere intenzione di tagliare ogni rapporto con lui dopo la condanna, «C’è il rischio che le persona mi confondano con lui per lui per il resto della mia vita, tutto quello che sto cercando di fare è portare la storia là fuori e fare in modo che la gente ci lasci in pace», conclude.