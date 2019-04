Fratelli violentano una giovane di 22 anni, poi si giustificano: «Non facevamo sesso da tempo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bloccano una donna e la fannogiustificandolo perché era. Shaun Gregg, 42 anni, ha trattenuto la donna mentre il fratello minore Logan, 39 anni, l'ha violentata, poi i due hanno aspettato che il padre facesse lo stesso. I tre uomini sono stati arrestati, ma la giustificazione che hanno dato per il reato commesso è stata folle.Logan Gregg si sarebbe lamentato con suo fratello del fatto che era molto tempo che non aveva rapporti sessuali, così hanno adescato la 22enne nel negozio in cui lavorava e hanno abusato di lei. I due fratelli e loro padre erano sotto l'effetto di droghe e alcol quando hanno violentato la ragazza, ma tutti e tre si sono dichiarati inizialmente innocenti.Dopo l'arresto e l'interrogatorio hanno ammesso gli atti sessuali, negando però lo stupro e affermando che il fratello minore avrebbe avuto bisogno del contatto con una donna. Una motivazione assurda che la corte non ha minimamente accettato come giustificazione condannando Shaun Gregg a 11 anni di carcere, Logan Gregg a sei anni e sei mesi e Paul Gregg a 4 anni e sei mesi.