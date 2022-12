Due fratelli di 17 e 18 anni si suicidano a distanza di pochi giorni. La mamma: «Sono devastata dal dolore»

di Redazione web

La tragedia che ha colpito una famiglia della cittadina di Castlebellingham nella contea di Louth in Irlanda, ha sconvolto il web. Una mamma ha purtroppo dovuto far fronte alla morte dei suoi due figli che si sono tolti la vita a distanza di 13 settimane l'uno dall'altro. Gli adolescenti avevano 17 e 18 anni.

La tragedia

Una mamma non dovrebbe mai vedere morire i propri figli, soprattutto se sono loro che decidono di togliersi la vita ma è ciò che è successo a Patrice che non è riuscita ad evitare la decisione drastica presa dai figli. Prima di Capodanno dello scorso anno, PJ, 17 anni, ha deciso di farla finita, il ragazzo non era mai sembrato depresso o tormentato ma prima di compiere il gesto aveva pianto tutto il giorno.

Quando PJ si è ucciso dentro il capanno di famiglia, il fratello Mikey, che aveva solo un anno di differenza, non è riuscito a sopportare il dolore per la grave perdita. Solamente 13 settimane più tardi ha deciso anche lui di compiere il gesto estremo.

L'importanza della salute mentale

Dopo la tragedia mamma Patrice ha deciso di istituire un'associazione (SAFE Castlebellingham) per tutelare la salute mentale che è fondamentale. La donna si impegna a dare sostegno (tramite esperti), a chi sente di avere bisogno di un aiuto o solamente di parlare.

