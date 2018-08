Francoforte, evacuato terminal 1 dell'aeroporto. Un uomo evita i controlli, fermate le operazioni d'imbarco

L'allarme all'aeroporto di Francoforte è scattato a causa di una persona che ha evitato i controlli di sicurezza e che è rimasta nell'area A del Terminal 1 senza permesso. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung on line.

«Stiamo ancora procedendo allo sgombero dell'area A del terminal 1. Sappiamo che almeno una persona è entrata senza autorizzazione nell'area di sicurezza. I controlli non erano ancora terminati. Perciò la polizia federale dell'aeroporto ha deciso l'intervento di evacuazione e ha stoppato gli imbarchi». Lo ha spiegato una portavoce dell'aeroporto di Francoforte, Julia Thiel, all'ANSA, riferendo delle misure in corso nello scalo. «Non sappiamo quanto durerà l'intervento, la persona non è ancora stata intercettata», ha aggiunto.

