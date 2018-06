Dalla terza divisione a titolare ai Mondiali a 19 anni, la favola di Uzoho

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ha mai giocato da titolare in prima squadra, ma a solipotrebbe ritrovarsi a difendere i pali della propria nazionale ai prossimidi calcio in Russia. Questa la favola di, portiere nigeriano, che pur avendo giocato praticamente solo nella terza divisione del calcio spagnolo, è il favorito per un posto da titolare nella nazionale delle 'Super Aquile'.Il ct della Nigeria, il tedesco, ha infatti intenzione di schierare una squadra molto giovane, costruita intorno all'esperienza del capitano John Obi Mikel. Tra le nuove leve c'è anche Uzoho, portiere di proprietà delche però non ha avuto molto spazio nella prima squadra galiziana (in Liga ha collezionato appena due presenze). Il 'Depor', infatti, ha deciso di mandarlo a giocare nella Segunda Divisiòn B, con la seconda squadra, dove ha fatto esperienza ma giocando contro squadre minori.Uzoho, nonostante non abbia mai giocato in una prima squadra, gode della stima e della fiducia del ct Rohr. Nelle ultime amichevoli, e soprattutto negli allenamenti, il ragazzo sta scalando le gerarchie e al momento, stando a quanto riporta la stampa nigeriana, è ilrispetto a colleghi più esperti, come Ikechukwu Ezenwa e Daniel Akpeyi. Non male, per un giovane che compirà 20 anni solo a fine ottobre e che finora non ha mai giocato titolare in una prima squadra.