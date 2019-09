Il 'taxi volante' viaggia sul fiume, la polizia ferma i veicoli del futuro

Giovedì 19 Settembre 2019, 13:03

Lo hanno già ribattezzato il '', ma in realtà si tratta di un rivoluzionario mezzo di trasporto capace di navigare fiumi, laghi e altri corsi d'acqua. Totalmente elettrico, questo veicolo consente non solo di evitare gli ingorghi del traffico cittadino, ma anche di risparmiare sul carburante, aiutare l'ambiente e non alimentare l'inquinamento acustico.A realizzarlo è stata una startup,, che ha condotto anche i primi test a, sulla Senna. Tuttavia, laha fermato i guidatori di prova per accertamenti. Il co-fondatore di SeaBubbles, Anders Bringdal, ha comunque chiarito: «Si è trattato solo di un controllo, dovuto al fatto che il limite di velocità per la navigazione interna è di 12 km/h, ma noi abbiamo tutti i permessi per poter viaggiare fino ad una velocità di 30 km/h. Ci hanno chiesto i documenti e, dopo aver accertato la totale regolarità, ci hanno lasciato andare». Lo riporta l'Independent Gli ideatori assicurano: «Sarà un successo. Immaginate di potervi spostare lontano dalle arterie cittadine, con un mezzo silenzioso, senza emissioni di CO2 e allo stesso prezzo di un viaggio in taxi». Se i test otterranno risultati positivi, queste vetture futuristiche potrebbero fare la loro comparsa ufficiale già dal prossimo anno, a Parigi come in alcune città olandesi e degli Stati Uniti.