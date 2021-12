La Francia chiude le porte alla Gran Bretagna: «Stop viaggi non essenziali, anche per i vaccinati»

Dalla Francia una stretta sui viaggi in Gran Bretagna. Dopo che negli ultimi giorni le scelte del governo italiano in materie di viaggi erano state criticate in ambito europeo, nel giro di poche ore la situazione è cambiata anche altrove: il governo di Parigi ha infatti deciso di porre un freno alla libera circolazione dei cittadini da e verso il Regno Unito, per via della variante Omicron che fa sempre più paura.

Potranno entrare in Francia dalla Gran Bretagna a partire da sabato solo i viaggiatori «residenti in Francia e i loro familiari», si legge in un comunicato del governo francese. Gli spostamenti da e per la Gran Bretagna saranno limitati per tutti gli altri, sia non vaccinati che vaccinati, solo per «ragioni urgenti», che non includono il turismo o il lavoro. I viaggiatori vaccinati dovranno presentare, alla partenza, il risultato negativo di un test effettuato non oltre 24 ore prima.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA