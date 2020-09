Francia, quarantena ridotta a sette giorni. Sileri: «Anche da noi se c'è ok degli scienziati»

La Francia punta a ridurre la quarantena per i positivi al coronavirus da quattordici a sette giorni. Il consiglio scientifico del Paese ha dato il via libera alla proposta e secondo quanto annunciato dal ministro della Salute Olivier Véran la decisione verrà adottata in modo formale in occasione del consiglio di Difesa di venerdì. Ancora qualche giorno - spiega Véran - che «ci daranno un pò di tempo per consultare altri esperti sull'attuazione della misura». Una decisione che nasce dal fatto che - spiega il ministro - «siamo più contagiosi nei primi 5 giorni dopo l'apparizione dei sintomi o che seguono la positività di un tampone» sottolineando come l'accorciamento della quarantena favorirà «una migliore adesione» alla regola poiché oggi «registriamo che gran parte dei francesi non la rispetta».



L'eco della nuova misura ha velocemente raggiunto l'Italia che si è subito interrogata sulla possibilità di seguire la proposta francese. E sulla questione è intervenuto il viceministro della Salute italiano Pierpaolo Sileri: «Se verranno confermate le evidenze scientifiche in tal senso, allora si procederà a ridurre la durata del periodo di quarantena che attualmente è di quattordici giorni». Sui rischi della possibile libera circolazione di persone ancora positive, a precisa domanda, il ministro Véran ha tuttavia assicurato che non vi era «quasi nessuna differenza» tra sette e quattordici giorni di isolamento «con il 5% di persone potenzialmente contagiose dopo i cinque giorni e dal 2% al 4% dopo quattordici». La notizia ha trovato forte consenso dal mondo dell'imprenditoria del Paese che l'ha definita «una piccola boccata d'ossigeno per le aziende in termini organizzativi». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 10:09

