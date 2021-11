Francia, poliziotti attaccati da un uomo con un coltello: «È terrorismo islamico»

Tre poliziotti sono stati aggrediti questa mattina a Cannes, in Francia, da un uomo armato di coltello. Nessuno degli agenti è rimasto ferito e l'aggressore è stato neutralizzato da uno di loro, che lo ha ferito con un colpo di pistola. La polizia ha pochi dubbi: «È terrorismo islamico». Durante l'aggressione, infatti, l'uomo avrebbe inneggiato a Maometto.

L'aggressione è avvenuta davanti a una stazione di polizia. L'uomo, nel corso dell'attacco, ha detto di agire in nome di Maometto. Un poliziotto raggiunto da una coltellata si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile, mentre un collega ha sparato e ferito l'aggressore. Il ministro francese dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato su Twitter che si recherà sul posto.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.

