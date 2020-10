Parigi, esodo di massa prima del lockdown. Centinaia di chilometri di coda VIDEO

Parigi, esodo di massa prima del lockdown. Anche ieri sera, nella notte tra giovedì 29 ottobre e venerdì 30, il traffico dei parigini in fuga dal lockdown era notevole, come si vede nel video. Un esodo di massa che ha coinvolto tutte le arterie principali di Parigi a poche ore dall’inizio del lockdown, che scatterà in Francia venerdì 30 ottobre. E' stato calcolato che fossero 800 i chilometri di coda provocati dalle auto in uscita. In 300mila hanno abbandonato in queste ore la capitale della Francia scossa anche dall'attentato terroristico di matrice islamica nella chiesa di Nizza di stamani che ha provocato 3 morti.

La fuga da Parigi prima del lockdown (What a time to be alive) pic.twitter.com/fBUCjqealN — Marco Bresolin (@marcobreso) October 29, 2020

Inoltre stando a diversi media in tutto il territorio francese, sono ripresi i fenomeni di accaparramento di alcuni prodotti nei supermercati, una pratica che si rivelò assolutamente inutile a marzo-aprile (non ci fu penuria di alcun prodotto, contrariamente ai timori) e che sembra esserlo ancora di più in occasione del secondo lockdown. Come ormai tradizione, a ruba carta igienica, pasta, riso e farina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 00:05

