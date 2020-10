Prof decapitato vicino a Parigi, aveva mostrato caricature di Maometto in classe: ucciso l'aggressore

Vicino Parigi, in Francia, un 18enne (nato a Mosca) ha urlato «Allah akbar» e, armato di coltello, ha decapitato un insegnante di storia. L'aggressore poi è stato ucciso. E la procura antiterrorismo ha aperto un'inchiesta dopo la decapitazione nell'hinterland di Parigi.

Dalle prime informazioni, un uomo armato di un coltello, sospettato di aver decapitato un individuo, è stato abbattuto dalla polizia a Eragny, nel dipartimento di Val d'Oise. Secondo Europe 1, aveva minacciato alcuni agenti di Confians-Sainte-Honorine. Il decapitato era un professore di Storia e Geografia del liceo del Bois d'Aulne, di Conflans-Saint-Honorine. Nei giorni scorsi avrebbe mostrato in classe agli studenti le caricature di Maometto, probabilmente durante un corso sulla libertà d'espressione, scrive Le Monde. L'uomo è stato decapitato a Conflans Saint-Horine, vicino Parigi. I fatti si sono svolti intorno alle 17, nei pressi di una scuola.

La procura nazionale antiterrorismo ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per «omicidio in relazione con un'azione terroristica» e «associazione a delinquere terrorista criminale». L'aggressore che questo pomeriggio ha ferito a morte, decapitandolo, un uomo in mezzo alla strada nell'hinterland parigino avrebbe urlato 'Allah akbar', minacciando la polizia con un coltello. Come detto, il sospetto è stato poi ucciso, dopo un inseguimento, con dieci colpi di arma da fuoco, precisano le stesse fonti.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è recato alla cellula di crisi al ministero dell'Interno per seguire le indagini sulla decapitazione del professore di liceo in banlieue di Parigi, secondo quanto reso noto dall'Eliseo. Il ministro dell'Interno, in visita in Marocco, è precipitosamente rientrato a Parigi. Aveva 18 anni ed era nato a Mosca il killer che ha decapitato oggi un professore di storia in banlieue di Parigi, secondo fonti vicine all'inchiesta. Stando a queste fonti, l'uomo avrebbe avuto un giubbetto esplosivo e - con il coltello ancora in mano dopo la decapitazione - si sarebbe diretto verso i poliziotti accorsi con fare minaccioso. Gli agenti gli hanno intimato di fermarsi, inutilmente, poi hanno aperto il fuoco, uccidendolo.

