Francia: torna l’obbligo di mascherine in tutti i luoghi pubblici, anche all’esterno

Il ministro francese della Salute, Olivier Véran, in conferenza stampa a Parigi, ha annunciato il ripristino dell'«obbligo di mascherina» in tutti i luoghi pubblici nonché all'esterno in zone di grande affluenza. Véran ha precisato che per accedere ai mercatini di Natale sarà necessario il pass sanitario.

Vaccino, confermata la terza dopo dopo 5 mesi per gli over 18

Sempre Olivier Véran ha confermato l'estensione del richiamo vaccinale, la cosiddetta 'terza dosè contro il Covid-19, a «tutti i francesi che hanno più di 18 anni» dopo 5 mesi dalla seconda dose. «Il vaccino protegge, ma la sua efficacia si riduce nel corso del tempo»; ha ricordato Véran, invitando i connazionali ad effettuare la terza dose. Un richiamo che «riguarda 25 milioni di francesi» e «il pass verrà disattivato in assenza di richiamo». Inoltre, da lunedì prossimo, la validità dei test PCR per chi non si è ancora vaccinato verrà ridotta da 72 a 24 ore.

