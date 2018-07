, la Francia torna sul tetto del mondo e trionfa a Russia 2018: e nel Paese, tra festeggiamenti ed eccessi, sono stati tanti i disordini. Centinaia di migliaia di persone, in un clima di festa, sono scese in strada a festeggiare i campioni transalpini. Ma a margine della festa, si sono consumati due drammi:Una ad Annecy, nel sud-est del Paese, dove un uomo di 50 anni è morto dopo essersi rotto il collo per essere saltato in un canale poco profondo al momento del fischio finale: un altro uomo, un trentenne, si è schiantato con la sua auto su un albero a Saint-Felix, nel nord della Francia.A Parigi, ben 90 poste in stato di fermo, e sugli Champs-Elysées tra i 12 e i 15 negozi sono stati danneggiati per incidenti e saccheggi inscenati dai casseurs scesi in strada durante la festa. Poco prima della mezzanotte la polizia ha usatosul celebre viale parigino contro decine di vandali col volto coperto che hanno approfittato della confusione per assaltare un negozio e lanciare proiettili contro gli agenti., la festa è ripresa. «Vista la folla presente, malgrado derive inaccettabili, si tratta di un bilancio piuttosto moderato», ha commentato il prefetto di polizia Michel Delpuech.È stata tutta la Francia a scendere in strada fra un tripudio di bandiere e canti della Marsigliese. Altri incidenti sono avvenuti a Marsiglia, Ajaccio e Lione. In quest'ultima città vi sono stati scontri fra la polizia e un centinaio di persone. In tutta la Francia, ha reso noto il portavoce del ministero degli Interni, Frederic de Lanouvelle, secondo cui la serata è stata comunque per lo più «di festa». In totale, una settantina di persone sono state ricoverate in seguito agli incidenti.