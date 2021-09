Francia, Macron nel mirino dei contestatori: preso a colpi di uova. Ecco cosa è successo

Un uomo ha lanciato un uovo contro Emmanuel Macron, durante una visita del presidente francese al Salone internazionale della ristorazione. L'uovo ha rimbalzato sulla spalla di Macron senza rompersi.

Il clima in Francia è sempre più caldo in vista delle elezioni presidenziali, previste per la primavera 2022. A farne le spese di una tensione politica crescente, è il premier Macron. Il premier francese stava camminando tra gli stand dell'International Restaurant and Hotel Show, a Lione, quando un contestatore gli si è avvicinato e ha lanciato un uovo nella sua direzione. Macron è stato colpito alla spalla, ma l'uovo non si è rotto e pochi istanti dopo, l'autore del gesto è stato fermato dalla scorta presidenziale e poi arrestato.

Il contestatore è un ragazzo di 20 anni in bermuda. Pare sia un militante di estrema sinistra e Macron a caldo ha commentato: «Se ha qualcosa da dirmi, venga pure. Lo vedrò più tardi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 19:59

