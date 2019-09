La bandiera nazionale e la bandiera dell'Unione Europea dovranno essere esposte in classe

Martedì 3 Settembre 2019, 21:30

Le bandiere dell'UE dovranno essere appese in ogni classe da questa settimana, dopo l'entrata in vigore di una nuova legge sull'istruzione lunedì. Lo riporta l'Anche le parole della Marsigliese, l'inno nazionale, devono essere esposte, secondo euronews. La nuova legge è stata soprannominata Loi Blanquer, in onore del ministro dell'istruzione Jean-Michel Blanquer.Mira a revisionare il sistema educativo francese, con una serie di controverse riforme.Blanquer inizialmente ha resistito all'emendamento sulla bandiera, ma la legislazione modificata è stata approvata una volta che le due parti hanno raggiunto un compromesso. Les Républicains sta tentando di posizionarsi come un'alternativa nazionalista al partito di raduno nazionale di destra di Marine Le Pen.