Gilet Gialli, Francia nel caos: un morto e 106 feriti, 5 gravi Scontri a Parigi

La Francia è nel caos e la tensione sale. La protesta contro il caro benzina dei "giubbetti gialli" è arrivata vicino all'Eliseo. Oltre 244mila persone hanno partecipato oggi alla protesta dei ' gilet giallì contro il governo di Emmanuel Macron. È questa la stima della partecipazione alle 2mila manifestazioni che si sono avute in tutta la Francia data dal ministero dell'Interno francese. Nuovo bilancio: i feriti sono 106, dei quali 5 gravi. I fermati sono 52 e per 32 di loro il fermo è stato confermato e restano per questa sera in stato di detenzione. I blocchi stradali - meglio definiti come «punti di tensione» - sono stati oltre 2.000.



La polizia ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti sia in città che al traforo del Monte Bianco, dove sono stati bloccati i tir in transito al confine con l'Italia. Dal fondo della rue du Faubourg Saint-Honoré, a Parigi, dove sorge il palazzo presidenziale, sono stati lanciati dalla polizia alcuni gas lacrimogeni. I manifestanti sono stati respinti verso place de la Concorde dove ora, a fine manifestazione, si temono incidenti per la presenza di black bloc.



Dilagano anche i blocchi stradali dei giubbini gialli: traffico paralizzato e una vittima in mattinata. Sale oltre le previsioni la mobilitazione contro il caro-carburante: sono 2.000 i blocchi stradali, contro i 1.500 che erano previsti alla vigilia, con 124.000 manifestanti attivi, secondo le cifre fornite a metà giornata dal ministero dell'Interno.

Il bilancio del ministero parla anche di incidenti: un morto e 47 feriti - tre dei quali in modo grave - fino a mezzogiorno, oltre a 24 fermi, 17 dei quali confermati.



A seguito della manifestazione di oggi sul lato francese del traforo Monte Bianco, è stato disposto il temporaneo blocco del transito dei mezzi pesanti nel tunnel tra l'Italia e la Francia. I Tir vengono fermati nelle aree di regolazione di Pollein (Aosta) e di Passy, in Francia. Il transito delle auto è invece regolare, secondo quanto riferito dal Geie Traforo del Monte Bianco.



Lanci di gas lacrimogeni oggi pomeriggio a poche centinaia di metri dal traforo del Monte Bianco, tra la Francia e l'Italia, per sgomberare alcune decine di «gilet gialli» che bloccavano completamente l'accesso al tunnel. L'azione, che ha provocato un'ondata di proteste e panico fra i manifestanti, è stata provocata dal blocco filtrante dei camion e delle auto che, con il passare delle ore, era diventato totale. A quel punto, come da istruzioni del ministero dell'Interno, la polizia è intervenuta.







La mattina era iniziata nel modo più tragico: un'auto ha forzato un blocco stradale in Savoia, nel sud, e una manifestante è rimasta uccisa, secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno. La manifestante dei cosiddetti «giubbini gialli», il movimento spontaneo nato in Francia contro il caro-carburante, è rimasta uccisa a Pont-de-Beauvoisin dall'automobile di una donna che si è trovata nei disordini ed è stata presa dal panico. Lo ha precisato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner. La donna stava accompagnando la figlia piccola dal medico quando i manifestanti hanno cominciato a dare colpi alla sua auto. Impaurita, la conducente ha accelerato ed ha investito una manifestante, rimasta uccisa. Sotto shock, la donna è stata posta in stato di fermo.



Mentre diverse centinaia di «gilet gialli» hanno invaso gli Champs-Elysees, alcuni gruppi di loro hanno tentato di dirigersi verso il vicino Eliseo per portare la contestazione sotto le finestre del presidente Emmanuel Macron. La polizia, schierata in forze, glielo ha per ora impedito, dividendoli in piccoli gruppetti e controllandoli a vista. Sugli Champs-Elysees, invasi dai «gilet gialli», una sola corsia è tenuta libera per polizia e ambulanze.



La situazione, fra gli Champs-Elysees e la rue du Faubourg Saint-Honoré, dove sorge l'Eliseo, continua ad essere molto tesa. Gruppi di manifestanti tolgono il gilet giallo, lo infilano in tasca e passano così i filtri della polizia. Poi lo indossano di nuovo all'avvicinarsi dell'obiettivo, in questo caso il palazzo della presidenza. Per far fronte a questa situazione inedita, il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, è in contatto continuo con il presidente, Emmanuel Macron, e con il primo ministro, Edouard Philippe.



Si registrano anche tafferugli fra gruppi di manifestanti che vorrebbero rispettare le regole dell'ordine pubblico e chi è pronto a tutto per avvicinarsi all'Eliseo, circondato da furgoni blindati della polizia e da agenti armati e in assetto antiguerriglia. Per fine giornata, crescono i timori di un passaggio all'azione di elementi «black bloc», già presenti in tutte le ultime manifestazioni di piazza a Parigi.



Sale la tensione a place de la Concorde, tra la fine degli Champs-Elysees e l'accesso alla strada che conduce al palazzo dell'Eliseo. La piazza è piena di manifestanti che vengono respinti in direzione della Senna per impedire che si avvicinino alla presidenza. La manifestazione non era stata autorizzata dalla Prefettura. Dai video postati da alcuni «gilet gialli» su Twitter, emerge che gruppi di manifestanti hanno formato una catena umana per impedire che i casseurs che si sono infiltrati nella protesta possano attaccare la polizia e scatenare incidenti.