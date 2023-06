Francia, giovane manifestante muore cadendo da tetto di un negozio

di Redazione web

Un giovane manifestante è morto questo pomeriggio dopo essere caduto da un tetto di un negozio a Petit-Quevilly, in Normandia, nei disordini nella notte tra giovedì e venerdì scoppiati in segno di protesta per la morte del 17enne Nahel. Lo riporta Le Figaro. Secondo una fonte della polizia, il giovane ventenne è morto cadendo dal tetto di un supermercato “nell’ambito di un saccheggio”. La procura di Rouen ha chiarito invece che questo negozio non era “sotto attacco dei rivoltosi”.

Arrestate quasi 900 persone

Un totale di 875 persone sono state arrestate in Francia, di cui 408 a Parigi e sobborghi, e un giovane manifestante è morto cadendo da un tetto di un negozio nel corso della terza notte di violenze e scontri scoppiati dopo l'uccisione del 17enne Nahel a Nanterre da parte di un agente di polizia.

Lo ha riferito il ministro francese degli Interni, Gérald Darmanin. Nei disordini sono rimasti feriti 249 fra poliziotti e gendarmi. La premier Elisabeth Borne ha fatto sapere che l'opzione di instaurare lo stato d'emergenza non è più esclusa. Il governo annuncia il dispiegamento dei blindati della gendarmeria e annulla tutti i "grandi eventi". L'Onu chiede alla Francia di affrontare «seriamente i gravi problemi di razzismo e discriminazione sociale all'interno delle forze dell'ordine».

Farnesina: «Evitare le aree della protesta»

La Farnesina sul sito 'Viaggiare sicurì raccomanda «di monitorare i media, evitare le aree interessate dalle proteste e seguire le indicazioni delle autorità locali» dopo che in Francia è esplosa la guerriglia in seguito all'uccisione di un giovane da parte della polizia. «Attualmente si registrano proteste, anche violente, a Parigi e in altre località della Francia. È possibile che si verifichino disagi alla viabilità, cosi come alla regolare circolazione dei mezzi di trasporto pubblici», sostiene il sito del ministero degli Esteri aggiungendo che «alcuni comuni della regione parigina hanno decretato un coprifuoco notturno (divieto di circolare nella pubblica via in tutto o parte del territorio comunale), misura che potrebbe essere presto estesa anche ad altri Comuni».

L'appello di Macron ai genitori dei giovani: «Teneteli a casa»

Emmanuel Macron, rientrando in anticipo da Bruxelles dove si sta svolgendo il Consiglio europeo, ha presieduto una riunione dell'unità di crisi interministeriale.

Ministro interno: « Stop a bus e tram dopo le 21 in tutta la Francia »

Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha chiesto ai prefetti di fermare gli autobus e i tram in tutta la Francia a partire dalle 21". Darmanin ha poi chiesto ai prefetti di "adottare sistematicamente provvedimenti di divieto di vendita e trasporto" di razzi e materiale pirotecnico, bidoni di benzina, acidi e prodotti infiammabili e chimici.

