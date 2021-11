Francia, Decathlon blocca la vendita di canoe a Calais: «Per fermare i migranti, rischiano la vita»

In Francia Decathlon blocca la vendita di canoe in due negozi. Il motivo? Impedire ai migranti di attraversare la Manica a bordo delle piccole imbarcazioni rischiando la vita. La decisione riguarda i centri di Calais e Grande-Synthe, vicino a Dunkerque, sull'Atlantico, ed è stata presa, dice il marchio, per impedire ai migranti di attraversare la Manica a bordo delle piccole imbarcazioni rischiando la vita. Le canoe restano comunque disponibili online e in altri negozi del brand.

La notizia, riporta il Guardian, è stata diffusa dai vertici del noto marchio francese, che spiegano: «L'acquisto di canoe non sarà più possibile dato il contesto attuale». Questi articoli infatti, precisano, spesso non venivano utilizzati per il loro scopo sportivo originale, ma «potrebbero essere usati per attraversare la Manica» e in questi casi «la vita delle persone sarebbe in pericolo». Proprio tra Calais e Grainde-Synthe, tra l'altro, martedì è stato smantellato un grande campo migranti.

Soltanto martedì centinaia di profughi hanno attraversato il mare che divide la Francia da Regno Unito, inclusi 60 migranti arrivati nel pomeriggio sulla spiaggia di Dungeness, a una trentina di chilometri a sud-ovest di Folkestone.

