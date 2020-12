Francia, coprifuoco dalle 20 anche a Capodanno

Coronavirus in Francia. Il coprifuoco serale, dalle 20 alle 6 del mattino, sarà operativo in Francia anche il 31 dicembre, a differenza della notte di Natale, dove tutti gli spostamenti saranno liberi e senza neppure bisogno di autocertificazione. Lo hanno precisato in conferenza stampa il primo ministro, Jean Castex, e il ministro della Salute, Olivier Véran.

Solo oggi, in Francia si sono registrati 14 mila nuovi casi, ancora lontani da quei 5 mila, quota che farà scattare nuovi allentamenti. Come previsto, dal 15 dicembre ci si potrà spostare liberamente ovunque in Francia, ma il coprifuoco sarà più severo e anticipato alle 20 (ora comincia alle 21), con più controlli e meno deroghe.

Ci sarà una deroga speciale per consentire gli spostamenti la sera del 24 dicembre, anche se non ci si potrà riunire in più di 6 adulti per volta. Il coprifuoco sarà invece confermato la sera di San Silvestro: il 31 dicembre è considerato potenzialmente molto più pericoloso per assembramenti e contagi.

I numeri di oggi. Sono 13.750 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, secondo le quali si contano altri 292 decessi avvenuti in ospedale rispetto a ieri, per un totale di 56.940 dall'inizio dell'epidemia. Per la prima volta dal 27 ottobre, inoltre, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è sceso sotto quota tremila. Per la precisione sono 2.959 i posti letto occupati, 82 in meno di ieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 23:44

