Francia, cinque persone in ostaggio in un bar da uomo armato

Presa d'ostaggi in corso in un tabaccaio di Blagnac, nei pressi di Tolosa, nel sud della Francia. Secondo l'emittente France 3, cinque clienti sarebbero trattenuti all'interno da un uomo armato. Le unità di elite della polizia francese sono giunte sul posto.



Secondo fonti locali degli inquirenti si tratterebbe di un tentativo di rapina. Secondo l'emittente France 3, cinque clienti sarebbero trattenuti all'interno da un uomo armato. Le unità di elite della polizia francese sono schierate.



+++notizia in aggiornamento+++ Ultimo aggiornamento: 18:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA