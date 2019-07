Binari deformati dal caldo: 150 persone lasciate in stazione

Il caldo condiziona i collegamenti tra Ginevra e la Francia fino a domani. Stando alle FFS, a La Plaine i binari si sono deformati in seguito alle temperature elevate. I cinque collegamenti TGV previsti per oggi sono stati soppressi. Il problema è sorto ieri in serata e ha bloccato due TGV, lasciando alla stazione circa 150 persone, ha dichiarato una portavoce delle FFS all'agenzia Keystone-ATS. La protezione civile ha offerto alloggi ai passeggeri. I lavori di riparazione sono iniziati ancora ieri sera. Il problema non dovrebbe però essere risolto prima di domani, ha spiegato la portavoce. I viaggiatori già in possesso di un biglietto devono rivolgersi alla compagnia ferroviaria. Nel traffico regionale sono in servizio bus sostitutivi tra Ginevra e Bellegarde. A causa del caldo già a fine giugno c'erano stati problemi nel traffico ferroviario tra Ginevra e La Plaine, con ritardi e treni soppressi. Sabato 6 Luglio 2019, 12:18

