Francia, si lancia in auto contro moschea: nessun ferito

Un uomo si lanciato con la sua auto contro la Grande Moschea di Colmar, nel sud della Francia. Lo riportano i media francesi. Secondo le prime informazioni non ci sarebbe alcun ferito, tranne l'uomo che è stato medicato e immediatamente interrogato dalla polizia. Non sono ancora chiari i motivi del gesto. Sabato 21 Settembre 2019, 23:03

