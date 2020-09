Vignette su Maometto, Al Qaeda minaccia Charlie Hebdo: «Pagheranno ancora»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 20:36

che ha ripubblicato le vignette sul Profeta Maometto all'origine dell'attacco terroristico del 7 gennaio 2015, in cui morirono 12 persone e altre 11 rimasero ferite. Lo riferisce il sito di monitoraggio dell'attività jihadista online Site.al Qaida Central ha diffuso la versione inglese del numero 3 del magazine One Ummah. La nuova pubblicazione «contiene gran parte dello stesso materiale - profili degli attentatori dell'11 settembre, danni agli Stati Uniti, ecc. - e una nuova introduzione su Charlie Hebdo», scrive Katz, aggiungendo che a seguire ci sarà il discorso del leader di al Qaida, Ayman al Zawahiri. Charlie Hebdo «pagherà il prezzo» di nuovo, è scritto nel magazine, riferisce ancora via Twitter la direttrice di Site.