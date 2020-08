Ufficiale francese spia per i russi da una base Nato in Italia: diffusi dati top secret

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Agosto 2020, 12:07

È una spy story degna di un film di 007 quella che ha portato alla denuncia di un alto ufficiale francese impiegato in una basein. L'ufficiale in servizio nell'esercito francese è stato denunciato e messo sotto inchiesta per tradimento a favore della. È sospettato di aver fornito ai servizi segreti di Mosca documenti top-secret, secondo quanto annunciato dalla radio Europe 1 e poi confermato dalla ministra della Difesa, Florence Parly.«Posso confermare - ha detto la ministra - che un ufficiale superiore è sotto procedimento giudiziario per attentato alla sicurezza». Secondo Europe 1, la procedura è scattata una decina di giorni fa. Il caso è particolarmente scottante e imbarazzante per Parigi in quanto l'ufficiale, un tenente-colonnello, era di stanza alla Nato, in una base militare in Italia.