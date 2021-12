Frana una miniera di giada: almeno 100 dispersi

Decine persone sono disperse dopo la frana avvenuta oggi in una miniera di giada nel nord del Myanmar. Le squadre di soccorso stanno lavorando, e finora è stato estratto il corpo di una vittima e recuperato 25 feriti, ma si teme che i dispersi siano almeno 70. Un sito di informazione locale parla di 20 corpi di minatori recuperati. La maggior parte dei minatori che stavano lavorando nella miniera nella zona di Hpakant, nello stato di Kachin, erano immigrati illegali.

Gli incidenti nelle miniere di giada, gemma di cui il Myanmar è il principale produttore, sono molto frequenti tanto che nello stato di Hpakant questa attività è stata vietata. Ma i divieti vengono spesso ignorati, con i minatori che accettano di lavorare in condizioni non sicure per mancanza di altre possibilità e per la situazione di impoverimento acuita dalla crisi del Covid. Nel 2020 oltre 160 persone, in maggioranza migranti, morirono in un'altra frana in una miniera dello Hpakant, e nei giorni scorsi altri minatori sono stati dichiarati dispersi in un'altra miniera.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 08:24

