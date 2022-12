Fotografata sull'aereo mentre dorme, l'influencer chiama la polizia: «Ingrandiva sotto al mio vestito per vedere la biancheria»

Fotografata mentre dorme sull'aereo. Il racconto di un'influencer brasiliana è diventato virale. Se non altro, perché è un'esperienza che potrebbe capitare a chiunque viaggia. Un hostess si è accorta di quello che stava succedendo e ha avvisato la ragazza. Poi è scattata una lita ed è intervenuta la polizia, che ha portato via il molestatore tra gli applausi del resto dei passeggeri.

Riceve un sms anonimo sul cellulare: «Fai un test del Dna». Poi la scoperta choc sul suo papà

La sorella di Kate Moss si ubriaca e si fa tatuare 'amante' in faccia. Poi si pente: «Meglio non bere troppo»

Il racconto di Anna Clara Rios

L'episodio risale allo scorso 14 dicembre. La ragazza che ha raccontato la vicenda è Anna Clara Rios, fitness influencer di Belo Horizonte, che ha 643mila follower su Instagram. «Quando l'hostess mi ha detto che l'uomo mi ha scattato delle foto ho pensato mi avesse riconosciuta. Ma non era quello il motivo», ha spiegato la ragazza in un video pubblicato su Instagram. «L'hostess mi ha precisato che cercava di zoommare sotto al mio vestito, per fotografare la mia biancheria intima», ha aggiunto.

Così la giovane si è alzata ed è andata ad affrontarlo faccia a faccia: «Mi sono sentita vulnerabile e insicura sapendo quello che è successo. Ho affrontato l'uomo per chiedergli di cancellare le foto e mi ha ammesso che le ha inviate ad un amico. Gli ho detto che non era giusto, che sarei potuta essere sua figlia». Durante il faccia a faccia è riuscita a farsi dare uno screenshot, che ha poi mostrato alla polizia che è salita sull'aereo. L'uomo è stato scortato fuori all'aereo e interrogato dalla polizia, che non l'ha però arrestato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA