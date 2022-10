Foto e video hot delle pallavoliste finiscono sul web: scandalo all'Università

Doveva essere foto e video ricordo, da rimanere confinate nelle chat private della squadra. Ma le immagini osé di una squadra universitaria di pallavoliste sono finite sul web, diffuse sui social e sulle app di messaggistica istantanea, come WhatsApp e Telegram. Ed ora scattano le indagini: ecco cosa è successo.

Scandalo sexy, foto e video hot delle pallavoliste diffusi sul web

Come riporta il Daily Mail, l'Università del Wisconsin ha deciso di avviare un'indagine interna dopo che le studentesse della squadra femminile hanno denunciato alla polizia di essere state vittime di diffusione non autorizzata di foto e video osé, realizzati alla fine della scorsa stagione, per festeggiare la vittoria del primo titolo nazionale di categoria (in cui il Wisconsin aveva sconfitto il Nebraska nella finalissima). Le pallavoliste, infatti, avevano posato tutte insieme, a seno scoperto e a favore di telecamera. Oltre alle evidenti violazioni di legge, l'Università del Wisconsin ha fatto sapere che sono state trasgredite diverse regole di condotta interne.

Le indagini

Dall'Ateneo c'è il massimo riserbo, anche perché in questo momento la polizia sta ancora conducendo le indagini sul caso. Ma viene precisato che le pallavoliste sono parte lesa e che l'indagine non riguarda la loro condotta: «La nostra massima priorità in questo momento è supportare con tutti gli strumenti necessari e disponibili le nostre studentesse-atlete».

