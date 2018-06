Petizione per cancellare Fortnite, le fidanzate: «Ruba il tempo dei nostri uomini»

è senza dubbio uno deionline di maggior successo degli ultimi anni: lanciato neanche un anno fa, è stato capace di appassionare 'gamer' di tutte le età. Sviluppare lada questo videogioco, con le sue battaglie online in tempo reale, sembra molto facile, ma è altrettanto semplice andare oltre e raggiungere livelli di ossessione piuttosto inquietanti.Il caso di una, costretta alin una struttura psichiatrica, ha fatto molto scalpore ine non solo. Lasviluppata dalla piccola è stata particolarmente grave e i genitori non hanno avuto altra scelta che ricorrere ad una terapia psicologica: dal gennaio scorso, infatti, la bambina aveva passato gran parte delle sue giornate a giocare a. Le prime avvisaglie erano giunte dopo poco più di un mese e mezzo: la bimba si era addormentata più volte in classe, era diventata improvvisamente più aggressiva e problametica e i voti erano drammaticamente diventati calati.Come se non bastasse, nei mesi seguenti, da marzo a oggi, la bimba, che era sempre stata molto attiva e propensa allo sport, aveva smesso di andare a danza e alle sue lezioni di atletica, con la scusa che era sempre molto stanca. Con la sua Xbox, infatti, la bambina giocava giorno e notte a, molto spesso di nascosto, fino a raggiungere il livello più preoccupante: qualche settimana fa, i genitori scoprirono che la poltroncina su cui la bimba sedeva per giocare era impregnata di. «Pur di giocare, aveva smesso anche di andare in bagno», hanno commentato i genitori, che hanno deciso di optare per una terapia allo scopo di far superare la dipendenza alla loro figlia. Lo riporta il Daily Star Intanto, è di pochi giorni fa anche l'annuncio dell': la, da questo mese, sarà classificata ufficialmente come. «Si ha quando il videogioco prevale su tutti gli altri interessi vitali, con un peggioramento dei rapporti familiari e sociali» - spiega l'Oms - «Inoltre, questo disturbo ha un effetto perverso: nonostante l'evidenza di conseguenze negative di impatto sulla vita quotidiana, il bisogno di giocare aumenta sempre di più col tempo. Si tratta di una vera e propria dipendenza, dal momento che i sintomi possono prolungarsi per interi mesi».