Forte esplosione in casa fa saltare il tetto, cinque persone ricoverate in ospedale

Una drammaticain casa in cui si è sfiorata la tragedia. Cinque persone sono state portate indopo un'esplosione in un'abitazione nel Galles del Sud. Nessun morto, ma molto spavento e gravi ustioni per le persone coinvolte che al momento della deflagrazione si trovavano all'interno dell'edificio.Non si conoscono con precisione le cause dell'esplosione, le autorità, insieme ai soccorsi, sono giunte sul luogo e hanno iniziato a fare i primi rilievi e le prime indagini. A lanciare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito un'eplosione tanto forte che ha scoperchiato il tetto dell'abitazione stessa. Alcuni testimoni, come riporta la stampa locale , hanno detto di aver sentito altre due esplosioni dopo la prima più violenta, ma non sono stati in grado di individuarne l'origine.