Muore a 21 anni, aveva raccontato sui social la sua lotta contro la fibrosi cistica

Claire aveva raccontato sui social la sua lotta contro la. Per anni, la ragazza aveva postato video e foto in cui documentava giorno per giorno la sua vita quotidiana. L'obiettivo era davvero coraggioso. «I malati meritano di essere visti come qualcosa di più che conchiglie vuote in attesa che la loro vita cominci», aveva spiegato Claire. Ma la giovane combattente purtroppo non ce l'ha fatta ed èA dare la notizia della morte di, la sua fondazione sulla pagina Facebook : «Non era sofferente e i medici hanno detto che era in pace. Era circondata dall'amore dei suoi genitori che le sono stati accanto dal primo all'ultimo respiro». Claire sarebbe morta in seguito ad alcune complicazioni seguite alLa ragazza, che era diventata davvero un'influencer, su Youtube ha quasi 290mila follower. Epostato quattro settimane fa ringraziava tutti coloro che le erano stati accanto nell'ultimo periodo. «Non posso ringraziarvi abbastanza per quello che mi avete dato, vi sono profondamente grata. Ho registrato questo video una decina di volte cercando di articolare correttamente quello che sento, ma ogni volta mi blocco. Quindi, per favore, accettate questo video di ringraziamenti, perché se continuo a provare a dire tutto perfettamente, non lo dirò mai. Sono così onorata di avervi tutti nella mia vita.Grazie mille».Claire si è spenta a 21 anni, ma il suonon verrà dimenticato.