Floyd, ​75enne manifestante spinto a terra da agenti a Buffalo: è grave

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 17:21

Sono stati sospesi dal servizio senza stipendio due agenti della polizia di Buffalo, nello stato di New York, che la notte scorsa hanno ferito in modo grave un dimostrante 75enne scagliandolo per terra. L'incidente è avvenuto dopo l'entrata in vigore del coprifuoco alle 8 di sera, quando la polizia ha iniziato a cercare di disperdere i manifestanti rimasti per le strade della città.che l'ha portato in ospedale. I poliziotti, secondo quanto si legge in una iniziale dichiarazione della polizia di Buffalo, avevano dato una versione diversa dai fatti dicendo che «l'uomo ferito è inciampato e caduto durante una lite tra dimostranti». Ed hanno reso noto di aver arrestato una persona che avrebbe partecipato alla lite. Ma anche in questo caso è emerso un video, definito «molto preoccupante» dal sindaco della città, che mostra una diversa dinamica dei fatti e poche ore dopo il dipartimento di polizia di Buffalo annunciava di aver aperto un'indagine interna sull'accaduto ed il capo della polizia rendeva noto che intanto i due poliziotti coinvolti.Lo ha detto il sindaco della città, Byron Brown che si è detto «profondamente turbato» dal video, diventato immediatamente virale sui social, che documenta l'accaduto. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha detto di aver parlato con il sindaco ed è d'accordo sul fatto che gli agenti coinvolti debbano essere sospesi in attesa di un'indagine formale. «Gli agenti di polizia devono far rispettare la legge, non abusarne».