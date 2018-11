Adolescente strangola la madre e la seppellisce dopo un litigio per un brutto voto

Domenica 4 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un ragazzino 15enne giovedì scorso in Florida ha strangolato la madre e ha seppellito il corpo dopo un litigio su un brutto voto a scuola. L'adolescente, Gregory Logan Ramos, ha poi chiesto agli amici di aiutarlo a mettere in piedi una sceneggiata per far sembrare che la mande, Gail Cleavenger, 46 anni, architeto, era sparita durante una rapina. LoIl ragazzo, definito un «sociopatico senza anima», dal capo della polizia di DeBary, una cittadina della Florida, ha poi confessato ed è ora detenuto in un carcere minorile di Daytona.Lo sheriffo Mike Chitwood ha raccontato: «E' andato nella sua stanza e ha cominciato a strangolarla finché non l'ha uccisa». Poi ha caricato il corpo sul va di famiglia ed è andato seppellire il corpo vicino alla chiesa, prima di andare normalmente a scuola come se niente fosse. Poi ha chiesto a due amici, Dylan Ceglarek e Brian Porras, 17 anni, di aiutarlo a far sembrare che a casa sua ci fosse stata una rapina. La messa in scena però è durata poco, il ragazzino è stato scoperto e alla fine ha confessato«Era freddo e calcolatore, è stata probabilmente la cosa più choccante di sempre per noi - ha detto ancora lo sceriffo -. Assolutamente nessun rimorso. E' uno dei casi più inquietanti e tristi e che abbia visto nella mia carriera».