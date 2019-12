Madre, padre e figlio malati di tre forme diverse di tumore: «Combattiamo per la vita e tenere aperta l'attività di famiglia»

Cancro al seno, tingere o lisciare i capelli può aumentare i rischi per le donne

6 Dicembre 2019

Un destino infausto quello di una famiglia di Jacksonville che è stata colpita da un terribile male. A Kathy Desclefs è stato diagnosticato uncinque anni fa, al marito Benoit Desclefs è stato diagnosticato unlo scorso agosto e infine anche al figlio Luke è stato diagnosticatoa ottobre.La famiglia che vive inha un ristorante, e stanno facendo di tutto per tenerlo aperto e per cercare di avere una vita che sia il più possibile normale. A dare il colpo di grazia è stata la malattia del figlio di 17 anni. «Ho sentito un nodulo sul collo, ho pensato che non fosse normale e ho avvertito mia mamma», ha raccontato il ragazzo al Daily Mail , e poi è arrivata la diagnosi.La famiglia, composta da altri 3 figli, si è trasferita dalla Francia all'America dove ha aperto un ristorante. I tre figli stanno facendo di tutto per tenere l'attività in piedi, ma con tre persone di meno a causa delle terribili malattie, è molto difficile. I Desclefs hanno assunto personale e hanno anche messo in vendita il locale, ora stanno tentando il possibile per restare in piedi e hanno lanciato una raccolta fondi.