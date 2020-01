Gelo anomalo in Florida, le autorità avvertono: «Pericolo di caduta iguane»

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01 — NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piovono. Non è un modo di dire, né tantomeno il titolo di un film d'animazione, bensì la realtà. In, in questi giorni, è in corso un'e le autorità hanno lanciato un bizzarro ma doveroso appello alla popolazione: «Attenzione, c'è il. Non allarmatevi e non toccatele».Le autorità della, anche sui social, hanno lanciato un appello ai cittadini con una premessa: «Questo non è proprio il genere di notizie che diffondiamo solitamente, ma non sorprendetevi se doveste vedere dellecadere dagli alberi». In un depliant pubblicato dal servizio meteorologico della, viene spiegato brevemente cosa sta succedendo in questi giorni, in cui le temperature nella zona, solitamente molto miti, scendono anche al di sotto dello zero: «Lesono animali a sangue freddo e quando la temperatura si abbassa troppo, tendono a rallentarsi o a rimanere immobili. Possono cadere dagli alberi, ma non sono morte».Si tratta, infatti, di un naturale meccanismo di sopravvivenza di questa rettili, molto diffusi nella zona. Originarie dell'America centro-meridionale, lesi sono diffuse rapidamente anche in, soprattutto a causa di persone che le prendono come animali domestici ma poi ne perdono il controllo. Per frenare il fenomeno, che sta avendo ripercussioni sull'ecosistema, lo scorso anno la Commissione statale di tutela e conservazione della fauna e della flora aveva anche lanciato un appello, criticato ferocemente dalle organizzazioni animaliste: «Cercate di uccidere ogni iguana che trovate nelle vostre proprietà, ma fatelo con la minore sofferenza possibile».