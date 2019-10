Florida, in arrivo i prof armati per la sicurezza nelle scuole

Martedì 1 Ottobre 2019, 15:47

Ridurre le armi e rendere più difficile l'accesso per prevenire stragi in luoghi pubblici e, soprattutto nelle scuole? Non sembra essere questa la strada scelta negli, di fronte alla escalation di sparatorie. In, dove il dolore per laalla scuola didel febbraio 2018 è ancora vivo, si è deciso di emanare una nuova legge che consentirà a tutto il, docenti in primis, di andare nei vari istituti, per proteggere gli alunni.Undici delle 67 contee che formano lo stato sulla East Coast, infatti, hanno approvato la'Guardian', proposta proprio dopo il, in cui morirono 17 persone tra studenti e insegnanti. Inizialmente, la proposta di legge prevedeva di armare personale specializzato o di assumere guardie di vigilanza armate, ma l'organo legislativo della Florida ha deciso di estendere il possesso legittimo di armi a tutto il personale scolastico, docenti inclusi.La legge è stata accolta con favore anche dal giovane governatore, repubblicano di chiare origini italiane, ma l'idea era piaciuta anche al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump . Dopo l'approvazione della legge in undici diverse contee, ce ne sarebbero altre 25 pronte ad attuarla. Per poter ottenere l'autorizzazione alla detenzione di armi in ambito scolastico, comunque, ci sono delle regole feree: test antidroga, esami psicologici e un addestramento di 144 ore.Non si tratta dell'unica legge introdotta indopo il massacro commesso da Nikolas Cruz a Parkland. Pochi mesi dopo la strage, lo stato aveva deciso di alzare l'età minima per la detenzione di un'arma dai 18 ai 21 anni e di imporre un'attesa di tre giorni per l'acquisto di armi. Alla luce delle tante stragi avvenute in Florida negli ultimi anni, resta qualche dubbio sull'efficacia delle nuove norme.