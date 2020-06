La app anti-Covid conquista la Germania: 9,6 milioni di download in pochi giorni. «In Italia Immuni è ferma a 3»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 21:42

Se la appnon convince ancora a pieno gli italiani, in Germania è tutto molto diverso. Nel giro di 4 giorni infatti nel Paese sono circa 9,6 milioni coloro che hanno scaricato la app concepita nel quadro della lotta alla pandemia di, secondo quanto reso noto dall'Istituto Robert Koch (Rki). La app è scaricabile infatti su base volontaria da questo lunedì, e secondo i dati è stata installata dall'11,5% della popolazione (un totale di 83 milioni di persone).Un altro pianeta rispetto all'Italia dove Immuni, disponibile sugli store dal 1 giugno, due giorni fa contava appena 3 milioni di download: nonostante le continue rassicurazioni del Governo, i cittadini continuano forse a non fidarsi per via della privacy, preferendo soprassedere sullo stesso argomento in altri casi (come FaceApp). Secondo i dati dell'Rki, in Germania sono 188.534 i contagi e 8.872 i decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore l'Istituto ha segnalato 770 nuovi casi di coronavirus e 16 decessi.«Ogni nuovo utente rende l'app più utile, quindi è importate che partecipi il maggior numero possibile di persone», si legge in un tweet dell'Rki. L'app tedesca non usa i sistemi di rilevamento della posizione memorizzando posizione e spostamenti, ma il bluetooth per individuare quali altri utenti siano nelle vicinanze (come Immuni) e non memorizza i dati personali degli utenti su server centrali.