Five Guys, milkshake rivoluzionario al Lotus biscoff

Five Guys ha annunciato l'aggiunta di un nuovissimo milkshake al suo menu. Sin dal suo lancio nel Regno Unito nel 2013, Five Guys si è fatto un nome tra i pezzi grossi nel settore dei fast food.



Oltre gli hamburger, Five Guys è anche famoso per la sua ampia varietà di opzioni di frappè, con gusti tra cui fragola, biscotti Oreo, caramello salato e pancetta. Martedì 15 settembre, il fast food ha rivelato che un nuovo sapore era stato aggiunto alla miscela nel Regno Unito: lo shake al Lotus Biscoff , un biscotto molto amato e popolare. Una novità clamorosa che ha lasciato senza parole i fan accaniti d'Oltremanica già in fila per gustarlo. E i fan italiani sono in ansia nella speranza che arrivi pure qui. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 20:22

