Istruttrice di fitness minaccia con falsi profili i suoi rivali per poterli battere, condannata

Giovedì 26 Settembre 2019, 17:18

Tammy Steffen, 37 anni, hai, tutto per poterli sconfiggere. La donna, madre di quattro bambini e istruttrice di fitness, si era creata 369 account Instagram e 18 diversi indirizzi email tramite i quali minacciava e stalkerizzava i suoi rivali.“Ho intenzione di dividerti in piccoli pezzi”, “Assaggerò il tuo sangue", ma anche “Tutto l’inferno farà piovere fuoco sul tuo mondo come non hai mai visto prima. Hai scelto la persona sbagliata con cui discutere. Non hai idea di cosa hai fatto. Prenderò il prossimo volo per il Michigan da qui”: sono questi alcuni dei messaggi che ha inviato dai suoi profili fake. I messaggi erano rivolti principalmente al suo ex socio della palestra, tanto che è persino arrivata a fingere il rapimento della figlia per vendicarsi di lui.Stando a quanto riporta il Washington Post, nel luglio 2018, Steffen chiamò il 911 per riferire che qualcuno aveva tentato di rapire sua figlia e costrinse la bimba a dire che era stato l'ex socio della mamma. In quell'occasione fu avviata un'indagine che mostrò la colpevolezza della donna che ha dovuto scontare 1 anno e 4 mesi in carcere. Gli approfondimenti hanno poi rivelato la rete di account fake e adesso Tammy dovrà scontare altri 4 anni e 9 mesi.