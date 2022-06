Fisher-Price, allerta Usa sulle sdraiette dopo la morte di 13 neonati: «Non sono adatte al sonno»

Dopo 13 neonati morti nelle sdraiette Fisher-Price la commissione Usa avverte che non sono adatte al sonno. La Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti ha messo in guardia i consumatori sui rischi del far dormire i neonati su sedute inclinate.

La decisione arriva dopo la morte di 13 neonati avvenute mentre dormivano nei dondoli negli ultimi 12 anni, nello specifico i bimbi sono stati trovati privi di vita nelle sdraiette la Rocker Infant-to-Toddler e la Newborn-to-Toddler Rocker. I dispositivi sono stati considerati sicuri ma la raccomandazione è di non far dormire a lungo i piccoli sulle sdraiette e di non lasciarli mai soli. «I dondoli non dovrebbero mai essere usati per dormire e i bambini non dovrebbero mai essere lasciati incustoditi», recita l’avvertimento, che aggiunge: «I genitori e gli operatori sanitari non dovrebbero mai utilizzare prodotti inclinati, come dondoli e altalene, per il sonno dei bambini e non dovrebbero lasciare i bambini in questi prodotti senza sorveglianza, senza restrizioni o con altro materiale».

La stessa commissione Il CPSC infatti ha recentemente messo a punto una nuova regola che richiede che i prodotti per il sonno dei neonati abbiano una superficie che può essere inclinata la massimo di nove gradi. In generale la raccomandazione è di far dormire i bambini di pochi mesi su una superficie solida e piana come una culla e che non bisogna mai aggiungere coperte, cuscini, paraurti imbottiti o altri oggetti nell'ambiente in cui dorme un neonato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 14:06

