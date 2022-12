Si finge infermiera e rapisce neonato dalle mani della mamma: incastrata dalle telecamere dell'ospedale

di Redazione web

Un episodio inquietante, terrore di tutti i genitori quanto accaduto in un ospedale di Lucerna, in Svizzera, dove una donna si è finta infermiera ed è entrata nel reparto di neonatologia per rapire un neonato con tre giorni di vita. La donna è riuscita a prenderlo con sè, ed a farlo uscire dal reparto per portarlo in casa sua. L'episodio allarmante si è verificato nel reparto maternità dell'Ospedale cantonale, in cui la finta operatrice sanitaria è riuscita ad intrufolarsi, e a prendere dalle mani della mamma, che credeva fosse realmente un'infermiera.

Subito individuata

Poco dopo la neomamma ha capito l'inganno e l'ospedale ha fatto scattare l'allarme, ma la finta infermiera era già sparita con il bimbo nascosto tra le braccia; nell'immediato sono scattate le indagini per risalire alla rapitrice, che è stata identificata tramite i video delle telecamere del nosocomio. Nel pomeriggio gli agenti di polizia hanno fatto irruzione nella sua abitazione dove hanno trovato la donna ed il neonato rapito. Sono scattate le manette per la finta infermiera, mentre il piccolo ha potuto riabbracciare mamma e papà.

