Finlandesi i più contenti al mondo, l’Italia scivola in 41esima posizione

di Lorena Loiacono

Dove si trova la felicità? Purtroppo non in Italia. Va cercata In un Paese del Nord con meno di 15 milioni di abitanti. Ebbene sì, esiste anche una mappa della felicità e, in occasione della “Giornata Internazionale della Felicità”, è stata stilata una classifica grazie al “World Happiness Report”. E allora qual è il Paese più felice al mondo? La Finlandia, per il quarto anno consecutivo. Il meno felice? L’Afghanistan, per il terzo anno consecutivo. L’indagine, effettuata su 143 Paesi in tutto il mondo, viene realizzata ogni anno dall’Onu sulla base dei sondaggi dell'Istituto Gallup e tiene conto del prodotto interno lordo pro capite ma anche dell'autovalutazione della soddisfazione di vita delle persone, del loro ambiente sociale e delle loro aspettative di vita in buona salute, il sostegno sociale, il reddito, la libertà e l'assenza di corruzione...

Nella top ten ci sono al secondo posto la Danimarca, seguita da Islanda, Svezia, Israele, Olanda, Norvegia, Lussemburgo, Svizzera e Australia. Sono queste le dieci prime posizioni della lista e basta leggere i nomi per capire che si tratta soprattutto di paesi del Nord e con pochi abitanti: solo l’Olanda e l’Australia, infatti, hanno piu di 15milioni di abitanti. E l’Italia che si è classificata? Per trovarla bisogna scorrere la classifica fino al 41° posto, visto che è praticamente precipitata rispetto a un anno fa quando era 33esima. Si tratta di un calo che negli ultimi anni si fa sentire sempre di più: nel 2021 l’Italia era 28esima e nel 2022 era 31esima. In una scala da 0 a 10, l’Italia ottiene un timido 6,3 mentre la Finlandia arriva a 7,7. Osservando i punteggi, l’Italia tra il 2006 e il 2023 ha perso quasi mezzo punto ed è scivolata al 99° posto nella classifica dei paesi che registrano la migliore evoluzione della felicità, tra cui primeggiano invece i Paesi dell’Est Europa. Salgono infatti in graduatoria la Repubblica Ceca, la Lituania, e la Slovenia. Ma l’Italia non è l’unico paese ad essere poco felice: a perdere quota infatti sono anche gli Stati Uniti che scendono dal 15° al 23° posto, la Francia dal 21° al 27° posto e la Germania che cade dalla 16esima alla 24esima posizione, uscendo per la prima volta dai primi 20 paesi più felici al mondo. Dall’indagine emerge poi la crescente sofferenza dei giovani, soprattutto in alcuni Paesi tra cui gli Usa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 06:50