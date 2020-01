Fingeva di essere un ragazzo per adescare adolescenti online, Gemma arrestata per abusi

Lunedì 13 Gennaio 2020, 18:56

Fingeva diperonline e molestarle. Gemma Watts, di Enfield, sobborgo a nord di Londra, di, era diventata unache adescava le adolescenti in rete, fingendosi un ragazzo.La tattica era sempre la stessa: iniziava a chattare con le ragazze, poi proponeva degli incontri, si travestiva da uomo e faceva chilometri e chilometri per tutta l'Inghilterra in treno per poterle vedere. Nascondeva i capelli in un cappello e le forme femminili in abiti larghi presentandosi come Jake Waton di 16 anni. Poi cominciava a inviare messaggi alle sue vittime, facendosi recapitare fotografie intime.Gemma era una promessa del calcio, ma ora si trova a dover rispondere in tribunale al reato. La 21enne è stata dichiarata colpevole di aver aggredito almeno sette ragazze, tra cui una 14enne dell'Hampshire e tre 15enni del Surrey, Plymouth e West Midlands. Tuttavia il loro numero potrebbe essere molto superiore e arivare a 50. Tutte le vittime hanno dichiarato di essere rimaste ingannate dal suo aspetto, come riporta l 'independent , persino le autorità hanno detto che hanno avuto difficoltà a riconoscere la ragazza.