Salta il filtro durante la diretta video: la star del web in realtà è una donna di 58 anni

Domenica 4 Agosto 2019, 11:28

Non è tutto oro quello che luccica sul web. Ne sanno qualcosa gli oltre centomila follower di una vlogger conosciuta col nome di "Vostra Altezza Qiao Biluo", che hanno visto la loro "dea graziosa" trasformarsi sotto ai loro occhi in una donna di 58 anni. Tutto è accaduto durante un video in diretta sulla piattaforma Douyu, molto utilizzata in Cina per mostrare i contenuti più disparati. La vlogger si stava esibendo in una performance quando il filtro che utilizzava per apparire più giovane è saltato svelando la sua vera identità. La donna si è accorta dell'inconveniente solo quando ha notato che le persone connesse alla sua diretta stavano vertiginosamente calando di numero.In Cina sono molte le celebrità che si esibiscono sul web, e sono conosciute come wanghong. Grazie alle piattaforme online riescono anche a guadagnare molti soldi: in particolare, Qiao Biluo riusciva a farsi inviare dai suoi fan - innamorato di una voce definita soave - fino a 100mila yaun (circa 13mila euro). Secondo quanto riporta il Global times, i seguaci della "dea graziosa" erano consapevoli che utilizzasse un filtro in video e più volte le avevano chiesto di mostrarsi al naturale, ma lei aveva sempre rifiutato per paura di perdere le ingenti donazioni. Cosa che è poi accaduta in seguito all'incidente, che però ha avuto un risvolto in definitiva positivo: una volta calata la maschera, i follower della Qiao sono aumentati fino a raggiungere la cifra di 650mila persone e la star si è assicurata la sponsorizzazione di una casa che produce telecamere con filtri bellezza.