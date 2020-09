«Dipendente dai film porno dall'età di 10 anni, ho anche pensato al suicidio», il racconto choc di una 23enne

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 16:42

racconta come gli ha. Courtney Daniella Boateng ragazza britannica di 23 anni che ha deciso di raccontare la sua storia al tabloid Sun la sua dipendenza che le ha letteralmente cambiato la vita e non in meglio.Tutto è cominciato quando aveva appena 10 anni. Ha iniziato a cercare in rete informazioni sul sesso, per curiosità, per saperne di più e si è imbattuta in video pornografico. Ha cominciato così a guardarli per gioco, ma nel tempo sono diventati una vera e propria droga per lei che hanno condizionato la sua vita sessuale fino a distruggerla. Courtney spiega: «Ho cercato dei video e pensavo di trovare un filmato educativo ma mi sono imbattuta in una scena porno. A soli 10 anni, sapevo che non avrei dovuto guardarlo, ma non potevo smettere. Fissando lo schermo del computer, sono rimasta senza fiato per lo shock. Non riuscivo a staccare gli occhi».Ha iniziato così, per trasgressione, a vedere un paio di video al mese, poi uno a settimana, alla fine uno al giorno fino a quando non è diventata una dipendenza: «Quando ero stressata e ansiosa, non riuscivo a pensare ad altro che a quei 20 minuti da sola». Questa ossessione però ha condizionato la sua adolescenza e la sua vita sessuale, fino al punto da spingerla a pensare al suicidio. Solo da poco, grazie alla terapia, ha ammesso di esserne uscita fuori.