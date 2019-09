Film porno trasmesso per due ore nel negozio di sport, l'azienda: «Colpa di un attacco hacker»

Lunedì 30 Settembre 2019, 19:38

Un episodio che ha stupito e indignato molti passanti, ma la colpa non è dell'azienda né dei dipendenti. Sta facendo molto discutere la trasmissione di un, per circa due ore, su unoposto all'esterno di undi una nota catena di articoli sportivi.È accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un negoziosituato nel centro di, in. Alcuni passanti, piuttosto stupiti, avevano filmato l'episodio e caricato alcuni video sul web: oltre al video, era attivo anche l'audio e così molte persone che camminavano in strada hanno finito col notare la stranezza. Come riporta NZ Herald , ilè andato in onda sullo schermo del negozio per tutta la notte fino alla mattina, quando i primi dipendenti erano giunti per aprire lo store e iniziare il loro turno.Solo a quel punto, i dipendenti del negoziohanno immediatamente interrotto quella trasmissione, indesiderata e imprevista. La pista di unda parte di alcuniappare quasi scontata ed è stata confermata anche direttamente dall'azienda giapponese. «Una persona anonima ha avuto accesso agli schermi del nostro negozio di Auckland centro e dei contenuti sgradevoli sono stati trasmessi. Ci scusiamo con chiunque l'abbia visto, stiamo lavorando con i nostri fornitori di software ed esperti di sicurezza online per assicurarci che non accada più», ha spiegato la divisione neozelandese diin un post su Facebook.