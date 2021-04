Filippo , la regina Elisabetta posta una tenera foto insieme prima del funerale. I fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Ieri sera, sull'account ufficiale della sovrana Royal Family, sono state condivise alcune immagini inedite del principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni.

Ma è uno scatto in particolare a colpire l'attenzione dei sudditi di sua maestà. Nella foto scattata in Scozia nel 2003, la regina Elisabetta e il principe Filippo sono sdraiati sull'erba. La coppia reale, in tenuta casual, posa sorridente al sole. Autrice della foto, Sophie, la contessa di Wessex, moglie di Edoardo e nuora preferita della sovrana. A poche ore dal funerale del duca di Edimburgo, Elisabetta vuole ricordare l'amato marito con un'immagine inedita, lontana dagli impegni ufficiali.

Immediati i commenti dei sudditi di sua maestà. «Com'è possibile? Elisabetta ha quel sorriso dolce e spontaneo solo accanto al marito. Erano davvero innamorati». E ancora: «Come sorrideva con lui, con nessun altro». E c'è chi si preoccupa per la sovrana: «Chissà che dolore senza l'amato Filippo. Siamo con te».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Aprile 2021, 13:32

