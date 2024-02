Filippo Mosca resta in cella in Romania, negati i domiciliari: l'italiano è condannato a 8 anni e 3 mesi

di Redazione web

Filippo Mosca resta in cella. È stata respinta dai giudici romeni, nel corso dell'udienza di questa mattina, la richiesta di arresti domiciliari per il ventinovenne di Caltanissetta, arrestato i primi di maggio dell'anno scorso e detenuto da quasi 9 mesi, nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

«Non hanno accettato la richiesta del nostro legale - spiega al telefono la madre Ornella Matraxia - Non nutrivo molte speranze».

«Purtroppo, la giustizia in Romania funziona in questo modo, è come un muro di gomma, contro questo muro mi scontro da maggio. Sono molto triste e scoraggiata. Non mi aspettavo altro. Ma andremo avanti», aggiunge Ornella Matraxia, che un'ora fa è atterrata a Catania, in arrivo da Londra dove vive con le altre due figlie, per raggiungere la madre a Caltanissetta, sua città d'origine. A Filippo Mosca, stamattina, è stato concesso di partecipare all'udienza in videoconferenza, ma i giudici hanno deciso dopo e quindi non conosce ancora l'esito. «Penso a mio figlio Filippo, che probabilmente ancora non lo sa - aggiunge la madre -. Non è facile dargli questa notizia e sarò io a dovergliela comunicare».



Il caso di Filippo, condannato in primo grado per traffico internazionale di droga e in attesa dell'appello che prenderà il via ad aprile, in questi giorni «ha iniziato a prendere piede anche sui media romeni» ma al momento, spiega l'avvocato, dal governo italiano non abbiamo avuto «nessun segnale, nessuno ci ha contattato».

Il 29enne, originario di Caltanissetta, è detenuto in Romania dall'inizio di maggio dell'anno scorso in condizioni disumane e degradanti, secondo quanto ha denunciato la madre Ornella Matraxia da Radio Leopolda, nella trasmissione «Carceri, bisogna vederle» del 26 gennaio scorso nella conversazione con Rita Bernardini. La donna ha raccontato la vicenda spiegando che il figlio è stato arrestato il 3 maggio 2023 mentre era in Romania per partecipare al festival di musica Mamaia. Ha ricevuto una condanna in primo grado a otto anni e sei mesi di carcere. La madre ha espresso la sua angoscia «sia per come si è svolta finora la vicenda processuale sia, soprattutto, per le modalità dell'esecuzione penale in carcere».

