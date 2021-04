Filippo, arriva il messaggio di condoglianze di Harry e Meghan. I follower s'infuriano: «È orrendo»

di Emiliana Costa

Filippo , arriva il messaggio di condoglianze di Harry e Meghan. I follower s'infuriano: «Vergognatevi». Ieri mattina, il duca di Edimburgo e principe consorte della regina Elisabetta è morto all'età di 99 anni. Immediato il cordoglio planetario. I sudditi di sua maestà si sono stretti alla royal family, lasciando mazzi di fiori di fronte alle residente reali. Presidenti e primi ministri hanno inviato messaggi di condoglianze a Elisabetta, che dopo 73 anni di matrimonio, è rimasta sola. Anche Barack Obama ha dedicato tenere parole al principe Filippo.

Leggi anche > Morto Filippo, le prime pagine dei giornali inglesi e in Europa

Ma erano in tanti ad attendere il messaggio di Harry e Meghan, che è apparso in serata. Sul profilo Instagram Archewell_hm, i duchi di Sussex hanno scritto: «In amorevole ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo, 1921-2021. Grazie per il tuo servizio… Ci mancherai moltissimo». Il breve messaggio però, non ha convinto i sudditi, probabilmente ancora furiosi per l'intervista choc a Oprah Winfrey. E sotto al post piovono commenti di critica: «Com'è impersonale, sembra uno statista e non tuo nonno». E ancora: «I leader mondiali hanno scritto parole più calorose per il principe Filippo». E c'è chi li ritiene responsabili dello stress degli ultimi giorni: «Dovreste vergognarvi per avergli causato così tanto stress nei suoi ultimi giorni di vita».

C'è anche chi dà la colpa a Meghan Markle: «Ha relazioni terribili con i suoi parenti, eccetto sua madre. Non stupisce il veleno che ha sparso anche all'interno della famiglia reale». Secondo le ultime indiscrezioni, Harry starebbe organizzando il suo rientro nel Regno Unito per assistere al funerale del nonno. Incerta ancora la presenza di Meghan, incinta della secondogenita. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA