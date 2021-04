Filippo, lo sport in Gb si ferma durante i funerali di sabato: ecco cosa succede

Lo sport in Gb si ferma durante i funerali del principe Filippo che si svolgono sabato 17 aprile alle 15 al castello di Windsor sabato: ecco cosa cambia nei calendari come riferisce il Guardian.

La Football League ha annunciato che le partite programmate alle 15 verranno riorganizzate. Un portavoce dell'EFL ha dichiarato: «In segno di rispetto, le partite dell'EFL programmate per le 15 di sabato 17 aprile saranno spostate per evitare uno scontro con il funerale del principe Filippo. L'EFL lavorerà ora con i suoi club per determinare a che ora si giocheranno le partite, tenendo in considerazione i tempi del servizio. Un annuncio seguirà a tempo debito».

Nel prossimo fine settimana sono in programma le semifinali della seguitissima Coppa d'Inghilterra. Sabato si gioca Chelsea - Manchester City che inizierà alle 17.30 a Wembley. Anche le sfide del campionato di rugby cambiano orario per evitare una sovrapposizione con la cerimonia funebre. I nuovi orari saranno comunicati nelle prossime ore.

In Scozia, per la coppa nazionale, va in scena l'Old Firm, l'attesissimo derby di Glasgow tra Celtic (i cui ultrà non hanno rispettato il minuto di silenzio per Filippo facendo esplodere di fuochi d'artificio fuori dallo stadio) e Glasgow. L'inizio era previsto per le 16, probabilmente slitterà. La Federcalcio scozzese ha fatto sapere di «avere avviato un dialogo con le parti interessate in merito alle partite del quarto turno della Coppa di Scozia in programma quel giorno. Aggiorneremo i club, i tifosi e i partner partecipanti a tempo debito».

Anche la British Horseracing Authority fa sapere che rivedrà gli orari: non ci saranno corse durante la cerimonia funebre.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 10:22

